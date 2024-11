La Diocesi di Latina contro il caporalato | il convegno

Leggi tutto su Ilfaroonline.it

, 4 novembre 2024 – Ladisu impulso del vescovo Mariano Crociata ha deciso di avviare una prima riflessione sul tema dello sfruttamento dei lavoratori in agricoltura. Un momento non solo interno alla vita ecclesiale ma da offrire all’intero territorio provinciale nelle sue varie componenti economiche e sociali. Su questa linea è stato organizzato il“Quale lavoro per un settore agro-alimentare che cambia”, che si terrà il prossimo 11 novembre, alle ore 17.00, presso la Curia Vescovile di, con ingresso da Piazza Paolo VI. Il programma prevede il saluto iniziale del Prefetto diVittoria Ciaramella.