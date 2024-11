Donnapop.it - Perché il 2 novembre è la festa dei morti? Che origini ha e perché si festeggia proprio oggi?

Leggi tutto su Donnapop.it

(Donnapop.it - sabato 2 novembre 2024) Il 2è una data significativa per ladei, una giornata in cui la Chiesa cattolica ricorda tutti coloro che ci hanno lasciato. A differenza del primo, dedicato a tutti i santi, il 2non è unaufficiale e, in molte regioni, non comporta la chiusura delle scuole, anche se esistono eccezioni. In Italia, sono molte le tradizioni culinarie associate a questa giornata, come i dolci tipici, mentre in Centro America si celebrano eventi festivi di grande impatto, come rappresentato nel film Disney Coco. La giornata è caratterizzata da cerimonie e riti che uniscono il sacro e il profano, ricordando che la morte è parte della vita.il 2è ladei? La scelta del 2come giornata per onorare i defunti ha radici storiche che affondano nel Medioevo.