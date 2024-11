Ilfattoquotidiano.it - La Russia multa Google per 2.500.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000 dollari, molto più del pil mondiale

dovrebbe pagare allamulte per l’incredibile cifra di 2,5 decilioni di(un decilione equivale a 1 seguito da 33 zeri) per essersi rifiutata di ripristinare gli account su YouTube di 17 media considerati filo-Cremlino. La notizia arriva dal portale russo Rbk. Problema: la sanzione è ben superiore non solo alla capitalizzazione del gruppo di Mountain View ma pure al piltotale, che il Fondo Monetario Internazionale stima essere pari a 110 trilioni di. Il portavoce di Putin, Dmitri Peskov, ha commentato ammettendo che la cifra non si può “neanche pronunciare” ma è “piuttosto piena di simbolismo”. La Tass, che ha interpellato un avvocato, Ivan Morozov, scrive che lamonstre è stata raggiunta per il meccanismo secondo il quale le sanzioni raddoppiano ogni giorno in cui non vengono pagate.