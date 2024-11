Ilgiorno.it - Bicocca, rider accoltellato in strada: “Volevano rubare la bici a un amico, ora ho paura di tornare al lavoro”

(Ilgiorno.it - sabato 2 novembre 2024) Milano – “Mi sono lanciato a difendere un miocome me, che era accerchiato da un gruppo di ragazzi nordafricani.portargli via lacletta e lo stavano picchiando. Aveva il volto pieno di sangue”. Abdul, nome di fantasia, che compirà 27 anni tra meno di un mese, è stato aggredito giovedì sera in via Ansaldo, accanto alVillage, ed è finito all’ospedale per una coltellata al braccio destro ed escoriazioni. “Ora – dice – mi sto riprendendo. Ma hodi ricominciare a lavorare”. Ferito anche un altro, di 36 anni, che come lui è accorso per aiutare l’in difficoltà. Tutti originari del Pakistan. “Ci aiutiamo a vicenda – racconta Abdul al Giorno –. Io stavo lavorando, dovevo consegnare il cibo di un fast food a un cliente ed ero all’interno del centro commerciale inper ritirarlo e poiin sella al mio motorino”.