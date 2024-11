calcio a Milano è pieno di debiti. Il Milan di Cardinale deve restituire 700 milioni (Il Sole 24 Ore) Il Sole 24 dedica un istruttivo editorialino al Milan e a Gerry Cardinale proprietario del club rossonero con la RedBird. Scrive il quotidiano economico-finanziario: È un conto salato, quello che attende Gerry Cardinale nell’agosto del prossimo anno, quando dovrà restituire più o meno 700 milioni di euro, frutto del vendor loan finanziato da Elliott (strumento che aveva supportato il leverage buyout del club rossonero) e dei relativi interessi di tipo Pik, cumulati e pagabili alla scadenza. Nella comunità finanziaria sono tre le strade che vengono ipotizzate per venire incontro alla “deadline”. La prima sarebbe il riscadenziamento del prestito per almeno un altro anno con la stessa Elliott. Ilnapolista.it - Il calcio a Milano è pieno di debiti. Il Milan di Cardinale deve restituire 700 milioni entro agosto (Il Sole 24 Ore) Leggi tutto su Ilnapolista.it ☑️Scopri di più su questa notizia 📰Ilnapolista.it: Ildi. Ildi700(Il24 Ore) Il24 dedica un istruttivo editorialino ale a Gerryproprietario del club rossonero con la RedBird. Scrive il quotidiano economico-finanziario: È un conto salato, quello che attende Gerrynell’del prossimo anno, quando dovràpiù o meno 700di euro, frutto del vendor loan finanziato da Elliott (strumento che aveva supportato il leverage buyout del club rossonero) e dei relativi interessi di tipo Pik, cumulati e pagabili alla scadenza. Nella comunità finanziaria sono tre le strade che vengono ipotizzate per venire incontro alla “deadline”. La prima sarebbe il riscadenziamento del prestito per almeno un altro anno con la stessa Elliott.

Leggi altre news da fonti autorevoli per approfondire ulteriormente e restare aggiornato sugli sviluppi più recenti: Ildi debiti. Il Milan di Cardinale deve restituire 700 milioni entro agosto (Il Sole 24 Ore); Previsioni alla vigilia non rispettate, duelli da scudetto e tante polemiche: i recenti Milan-Napoli hanno dato tanto alitaliano; Gli 80 anni del CSI, festa in piazza Duomo a. Il sindaco Sala: “Lo sport per integrare tutte le diversità”; Primavera, il Milan stende il Torino e vola a punteggio; Non solo Milan e Inter, adessoha la terza squadra. Che sogna la serie C e la gloriosa Arena come stad…; Primavera Femminile. Termentini e due volte Ferraresi: la Juve sbancae vola in testa a punteggio. Primavera 2, Genoa da solo in vetta; Approfondisci 🔍

Nuovo stadio a Milano: e se il primo club ad arrivarci fosse... l'Alcione?

(gazzetta.it)

La terza squadra della città valuta diverse possibili soluzioni tra la zona Sud e l'hinterland per il nuovo impianto. Il club gasato: "Sogno? No, ci arriveremo" ...

Pagina 1 | Bologna-Milan rinviata a data da destinarsi: la decisione ufficiale

(tuttosport.com)

La Lega Serie A ha deciso di non far disputare il match in questo weekend vista l'allerta meteo sulla città felsinea ...

Parma Calcio, il giornalista Majo si auto-sospende dal sito sito StadioTardini.it

(parma.repubblica.it)

Tira aria di burrasca fra il Parma Calcio e Gabriele Majo, ex responsabile della Comunicazione del club per la squadra femminile e le giovanili. Il noto giornalista parmigiano ha comunicato sul sito ...

Il calcio che dribbla il fascismo: le storie di Peruchetti e Beretta

(giornaledibrescia.it)

Eraldo Monzeglio, due volte campione del mondo con la Nazionale, salvò i due bresciani grazie ai suoi rapporti con Mussolini. Alessandro Fulloni ne parla nel suo ultimo libro, «Il terzino e il Duce» ...