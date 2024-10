Viale Michelangelo, ecco in che condizioni è lo spartitraffico (Di giovedì 31 ottobre 2024) Queste sono le condizioni in cui si trova lo spartitraffico di Viale Michelangelo. Premetto che tra scuole, varie attività commerciali e supermercati è molto praticato dai pedoni. Questi ultimi si ritrovano ad attraversare la selva e noi automobilisti ce li ritroviamo improvvisamente sulla strada Palermotoday.it - Viale Michelangelo, ecco in che condizioni è lo spartitraffico Leggi tutto 📰 Palermotoday.it (Di giovedì 31 ottobre 2024) Queste sono lein cui si trova lodi. Premetto che tra scuole, varie attività commerciali e supermercati è molto praticato dai pedoni. Questi ultimi si ritrovano ad attraversare la selva e noi automobilisti ce li ritroviamo improvvisamente sulla strada

Palermo, scontro tra due scooter in viale Michelangelo: muore un 41enne

PALERMO- Incidente mortale in viale Michelangelo a Palermo ... Di Stefano che viaggiava a bordo di un Honda Sh 300. Le sue condizioni si sono subito rivelate gravissime: è deceduto poco dopo ...

Palermo, il tragico incidente in viale Michelangelo: lacrime per Emanuele

PALERMO- Incredulità e dolore tra gli amici e i colleghi di Emanuele Di Stefano, l’uomo che ha perso la vita in un incidente stradale avvenuto in viale Michelangelo, all’incrocio con via ...

Incidente tra uno scooter e una moto a Palermo: morto un motociclista di 41 anni

Un motociclista di 41 anni, Emanuele Di Stefano, è morto a Palermo nello scontro tra due uno scooter e una moto all’incrocio tra viale Michelangelo ... Le condizioni dell’uomo sono apparse ...

