Trump prova ad attaccare il “Muro Blu” per conquistare il ceto medio che vota dem (Di giovedì 31 ottobre 2024) Trump tiene comizi in Stati che votano democratico per dare risalto alle sue battaglie storiche e per conquistare il voto del ceto medio. Trump prova ad attaccare il “Muro Blu” per conquistare il ceto medio che vota dem InsideOver. It.insideover.com - Trump prova ad attaccare il “Muro Blu” per conquistare il ceto medio che vota dem Leggi tutto 📰 It.insideover.com (Di giovedì 31 ottobre 2024)tiene comizi in Stati cheno democratico per dare risalto alle sue battaglie storiche e peril voto deladil “Blu” perilchedem InsideOver.

Leggi altre news da fonti autorevoli per approfondire ulteriormente e restare aggiornato sugli sviluppi più recenti:fa campagna anche negli Stati di tradizione Dem;e Musk show, cyberattaccoa fermarli; Attentato a, il discorso di Biden: «È il momento dell’unità. Indagine sull’operato del Secret ...;: "Dio mi vuole presidente, attentati colpa di Biden e Harris" - DeSantis: indagine penale in Florida sul tentato omicidio; Pioggia di donazioni sulla campagna dem. Eva in tilt; Donald"incoraggia" la Russia adi Paesi della Nato che non pagano la loro parte; Approfondisci 🔍

Usa 2024, Trump attacca ancora Harris: “E’ un relitto ferroviario, distrugge tutto ciò che incontra”

(msn.com)

Donald Trump continua ad attaccare duramente la rivale democratica Kamala Harris definendola "un relitto ferroviario che distrugge tutto ciò che incontra ...

Brogli, fortissimamente brogli. Trump è già carico e protesta contro il sistema

(huffingtonpost.it)

Nel 2020 i suoi abitanti hanno votato per Joe Biden (52-47); quattro anni prima, Hillary Clinton ha vinto per un punto (49-48), ma lo Stato è andato comunque a Trump. Il quale, allora come ora, non ...

Trump attacca ancora Harris. Kamala, 'voltiamo pagina'

(ansa.it)

"Al Madison Square Garden c'è stata una festa dell'amore": Donald Trump convoca la stampa a Mar-a-Lago, la fa aspettare per oltre un'ora e poi improvvisa un monologo di 60 minuti in mezzo ad una ...

Accuse e comizi, tra Harris e Trump parte la sfida finale

(repubblica.it)

La dem a Washington chiude sul luogo dove il tyconn lanciò l’assalto al Campidoglio. Donald prova a rubarle la scena: “La vera fascista è lei”. E lancia un ...