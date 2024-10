Ilfattoquotidiano.it - Banda dei dossier, il detective arrestato al gip: ‘Temo per la mia incolumità’. Un poliziotto ammette: ‘Facevo accessi abusivi per Gallo’

(Di giovedì 31 ottobre 2024) “Temo per l’incolumità mia e della mia famiglia, mi passavano i dati e io facevo i report, eseguivo”. Si è espresso con questi toni Massimiliano Camponovo, ilprivato finito agli arresti domiciliari mell’inchiesta della procura di Milano. Davanti al gip Fabrizio Filice, Camponovo si è avvalso della facoltà di non rispondere, ma ha fatto alcune dichiarazioni spontanee. “Sono preoccupato – ha detto – avevo percepito che dietro a questo sistema c’era qualcosa di oscuro“. L’ammissione: “Favori al mio capo” – Una linea, quella di non rispondere alle domande, che è stata seguita anche dalle altre persone finite ai domiciliari: l’ex superCarmine Gallo, gli informatici Nunzio Samuele Calamucci e Giulio Cornelli. Le prime ammissioni, invece, sono arrivate dalMarco Malerba.