Siccità, in arrivo oltre 110 milioni di euro per gli agricoltori del Sud Italia e Isole

(Di mercoledì 30 ottobre 2024) Importante boccata d'ossigeno per le aziende agricolene che hanno sofferto quest'anno le conseguenze della crisi climatica e, in particolare, della. Il ministero dell’Economia e finanze ha accolto la richiesta del ministro dell'Agricoltura, Francesco Lollobrigida, di attivare un cofinanziamento nazionale di 74,8di, da aggiungere ai 37,4digià messi a disposizione dall’Unionepea lo scorso 10 ottobre per sostenere le imprese agricole colpite dallache ha interessato il Sude lemaggiori nel corso del 2024, in particolar modo la Sicilia, nel settore vitivinicolo. Risorse concrete per il calo di produzione Complessivamente, ammonta a112dila disponibilità complessiva di fondi per affrontare i problemi causati dall’emergenza climatica.