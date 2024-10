Sciopero contro la manovra, Landini: “Chiediamo cambiamenti profondi e radicali” (Di mercoledì 30 ottobre 2024) Per Cgil e Uil le misure contenute nella manovra non vanno incontro alle necessità dei lavoratori e delle lavoratrici. Le modifiche che si richiedono includono un aumento del potere d'acquisto di salari e pensioni e del finanziamento di sanità, istruzione, servizi pubblici e politiche industriali L'articolo Sciopero contro la manovra, Landini: “Chiediamo cambiamenti profondi e radicali” proviene da Il Difforme. Ildifforme.it - Sciopero contro la manovra, Landini: “Chiediamo cambiamenti profondi e radicali” Leggi tutta la notizia su Ildifforme.it (Di mercoledì 30 ottobre 2024) Per Cgil e Uil le misure contenute nellanon vanno inalle necessità dei lavoratori e delle lavoratrici. Le modifiche che si richiedono includono un aumento del potere d'acquisto di salari e pensioni e del finanziamento di sanità, istruzione, servizi pubblici e politiche industriali L'articolola: “” proviene da Il Difforme.

