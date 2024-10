Tragico incidente domestico nel Salento. Folgorato da una scarica elettrica, muore 37enne (Di martedì 29 ottobre 2024) Dopo i tanti registrati sul posto di lavoro, un Tragico incidente domestico nel Salento è costato la vita ad un uomo di 37 anni in circostanze ancora del tutto da chiarire. Il dramma si è consumato nella serata di ieri, poco dopo le 23, nel comune di Gagliano del Capo, situato nel Capo di Leuca. A perdere la vita è stato un 37enne, originario di Ruffano, di nome Luca Orlando. La vicenda, come detto, è ancora tutta da ricostruire, ma a causare il decesso dell’uomo sembra sia stato il malfunzionamento di una presa del sistema elettrico interno. Fatto sta che, secondo quanto ricostruito, l’uomo è rimasto Folgorato ed ha perso la vita. Tragico incidente nel Salento, vani tutti i soccorsi Sul posto del Tragico incidente domestico nel Salento sono intervenuti i vigili del fuoco del comando provinciale di Lecce, insieme ai carabinieri della stazione di Castrignano del Capo. Leggi tutta la notizia su Dayitalianews.com (Di martedì 29 ottobre 2024) Dopo i tanti registrati sul posto di lavoro, unnelè costato la vita ad un uomo di 37 anni in circostanze ancora del tutto da chiarire. Il dramma si è consumato nella serata di ieri, poco dopo le 23, nel comune di Gagliano del Capo, situato nel Capo di Leuca. A perdere la vita è stato un, originario di Ruffano, di nome Luca Orlando. La vicenda, come detto, è ancora tutta da ricostruire, ma a causare il decesso dell’uomo sembra sia stato il malfunzionamento di una presa del sistema elettrico interno. Fatto sta che, secondo quanto ricostruito, l’uomo è rimastoed ha perso la vita.nel, vani tutti i soccorsi Sul posto delnelsono intervenuti i vigili del fuoco del comando provinciale di Lecce, insieme ai carabinieri della stazione di Castrignano del Capo.

Leggi altre news da fonti autorevoli per approfondire ulteriormente e restare aggiornato sugli sviluppi più recenti.

Italia in lutto - la campionessa muore dopo il tragico incidente

(Tvzap.it)

Social. Italia in lutto, la campionessa muore dopo il tragico incidente – Tragica notizia nel mondo dello sport: la giovane sciatrice di vent’anni, che era in condizioni critiche dopo una caduta durante un allenamento in Alto Adige lo scorso lunedì ...

Tragico incidente - muore Eleonora Chinello. 14enne investita mentre andava a scuola in bici

(Thesocialpost.it)

Eleonora Chinello, una giovane studentessa di 14 anni, ha perso la vita oggi, 28 ottobre, dopo essere stata travolta da un’auto mentre si recava a scuola in bicicletta. L’incidente è avvenuto nelle prime ore della mattinata a Sant’Angelo di Piove ...

Tragico incidente domestico a Gagliano del Capo, muore 37enne

(leccenews24.it)

Da una primissima ricostruzione, la vittima sarebbe stata investita da una scarica elettrica dovuta al cortocircuito di una prolunga ...

Incidente domestico nel Salento, morto un 37enne

(quotidianodipuglia.it)

Incidente domestico nella serata di ieri, poco dopo le 23, a Gagliano del Capo, in provincia di Lecce. Ha perso la vita un ragazzo di 37 anni, O.L. le sue iniziali. Sul posto il medico ...

Folgorato da una scarica elettrica, muore a 37 anni: tragico incidente domestico nel Capo di Leuca

(corrieresalentino.it)

GAGLIANO DEL CAPO (Lecce) - Muore folgorato da una scarica elettrica. Il tragico incidente domestico si è verificato attorno alla 23.30 a Gagliano del Capo ed ...

Incidente sul lavoro nel Salento: muore operaio

(quotidianodipuglia.it)

La violenta esplosione e poi la morte. Tragico incidente sul lavoro attorno alle 13 di oggi a Gallipoli, in contrada trappeto Rossi. La vittima, Fernando Coletta è un idraulico 62enne ...