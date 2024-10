Mister Movie | Giovanna Botteri è Morta o Sta Male? Occhio alle Fake News sui social (Di martedì 29 ottobre 2024) Grazie a Mister Movie abbiamo potuto scrivere questa notizia. In questi giorni, sui social circola una notizia falsa e allarmante riguardante la giornalista Giovanna Botteri, che sarebbe scomparsa improvvisamente. Per fortuna, si tratta di una bufala: la storica inviata Rai sta benissimo e si sta semplicemente godendo la meritata pensione, dopo una carriera che l’ha vista impegnata nelle principali capitali mondiali, da New York a Pechino fino a Parigi. Giovanna Botteri Morta: la Fake News pericolosa e mirata a truffare i lettori La voce della presunta morte della Botteri è stata diffusa attraverso canali fraudolenti, sfruttando uno screenshot di un post che imitava il format di una nota testata giornalistica italiana, L’Espresso. Mistermovie.it - Mister Movie | Giovanna Botteri è Morta o Sta Male? Occhio alle Fake News sui social Leggi tutta la notizia su Mistermovie.it (Di martedì 29 ottobre 2024) Grazie aabbiamo potuto scrivere questa notizia. In questi giorni, suicircola una notizia falsa e allarmante riguardante la giornalista, che sarebbe scomparsa improvvisamente. Per fortuna, si tratta di una bufala: la storica inviata Rai sta benissimo e si sta semplicemente godendo la meritata pensione, dopo una carriera che l’ha vista impegnata nelle principali capitali mondiali, da New York a Pechino fino a Parigi.: lapericolosa e mirata a truffare i lettori La voce della presunta morte dellaè stata diffusa attraverso canali fraudolenti, sfruttando uno screenshot di un post che imitava il format di una nota testata giornalistica italiana, L’Espresso.

