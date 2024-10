Lettera43.it - Il tribunale di Bologna rinvia il decreto sui Paesi sicuri alla Corte Ue

(Di martedì 29 ottobre 2024) Ildihatodi giustizia europea il recentedel governo in materia di immigrazione per chiedere quale sia il parametro su cui individuare i cosiddettie se il principio del primato europeo imponga di ritenere che, in caso di contrasto fra le normative, prevalga quella comunitaria. L’esecutivo aveva stilato una propria lista di 19ritenutiper permettere il rimpatrio dei migranti irregolari provenienti da quegli Stati. Ma il modo in cui il governo ha scelto di definirli, scrivono i magistrati bolognesi, contrasta con le normative europee attualmente in vigore.