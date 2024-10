Il coraggio sensazionale del cameraman davanti allo spaventoso incidente di Tsunoda: cosa ha fatto (Di martedì 29 ottobre 2024) Le immagini mostrano cosa è accaduto subito dopo la partenza: la monoposto del giapponese s'è schiantata contro una delle barriere della via di fuga, piombando addosso a un'operatore sistemato a bordo pista, protetto dalla recinzione e rimasto illeso. Fanpage.it - Il coraggio sensazionale del cameraman davanti allo spaventoso incidente di Tsunoda: cosa ha fatto Leggi tutta la notizia su Fanpage.it (Di martedì 29 ottobre 2024) Le immagini mostranoè accaduto subito dopo la partenza: la monoposto del giapponese s'è schiantata contro una delle barriere della via di fuga, piombando addosso a un'operatore sistemato a bordo pista, protetto dalla recinzione e rimasto illeso.

Leggi altre news da fonti autorevoli per approfondire ulteriormente e restare aggiornato sugli sviluppi più recenti.

Ristrutturazione San Siro - Sala RISPONDE a La Russa : «ORA BASTA! Abbia il coraggio di fare questa cosa»

(Calcionews24.com)

Ristrutturazione San Siro, Sala RISPONDE a La Russa su SAN SIRO: «Vorrei VEDERLO ALL’OPERA visto che sa tutto!» Le sue parole Giuseppe Sala attacca La Russa all’evento ‘La Grande Milano‘. La tematica rimane sempre la stessa: in primis la ...

Di Francesco Lazio Venezia : «abbiamo AVUTO CORAGGIO - ai miei ragazzi ho detto QUESTA COSA»

(Calcionews24.com)

Il commento di Di Francesco al termine della prima partita di campionato del suo Venezia ai microfoni in conferenza stampa Eusebio Di Francesco, ai microfoni in conferenza stampa, ha commentato la prima partita in Serie A stagionale del suo ...