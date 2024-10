Papa: bambini massacrati ogni giorno nelle guerre, stop escalation (Di domenica 27 ottobre 2024) Milano, 27 ott. (LaPresse) – Papa Francesco ha chiesto di “porre fine all’escalation” e di pregare per la pace in “Ucraina, Palestina, Israele e Libano” e mettere “al primo posto la vita umana”. “Le prime vittime sono la popolazione civile – ha detto – vediamo immagini di bambini massacrati ogni giorno”. Lapresse.it - Papa: bambini massacrati ogni giorno nelle guerre, stop escalation Leggi tutta la notizia su Lapresse.it (Di domenica 27 ottobre 2024) Milano, 27 ott. (LaPresse) –Francesco ha chiesto di “porre fine all’” e di pregare per la pace in “Ucraina, Palestina, Israele e Libano” e mettere “al primo posto la vita umana”. “Le prime vittime sono la popolazione civile – ha detto – vediamo immagini di”.

Altre notizie su. Leggi altre news da fonti autorevoli per approfondire ulteriormente e restare aggiornato sugli sviluppi più recenti.

Papa Francesco, vedo il mio fratello mendicante lungo la strada? - Israele, Palestina e Ucraina e si metta al primo posto il rispetto della vita umana che è sacra, troppe vittime innocenti, -dice il Papa- vediamo ogni giorno immagini di bambini massacrati, troppi ... (acistampa.com)

I bambini di tutto il mondo si uniscono per pregare il Rosario: è alle porte l’emozionante iniziativa - Il 18 ottobre 2024, un milione di bambini in tutto il mondo pregherà il Rosario per la pace e contro ogni forma di guerra e di violenza. (lalucedimaria.it)

Il Papa e Zelensky lasciano alle spalle le incomprensioni: “Riportare i bambini in Ucraina e lavorare a una pace giusta” - Il leader ucraino apprezza l’impegno umanitario degli uomini di Francesco, in Vaticano c’è consapevolezza delle difficoltà del presidente ... (repubblica.it)

Papa Francesco: "Dobbiamo respingere ogni logica di esclusione e violenza" - ma soprattutto abbiamo bisogno di adulti che accolgano in modo autentico i bambini e i ragazzi, sappiano ascoltare i loro sogni, desiderino insieme a loro un futuro migliore”. Il Papa pensa al lavoro ... (acistampa.com)