Crossfit Il successo dello ’059 Classic’ Oltre 2mila spettatori alla Sacca

(Di domenica 27 ottobre 2024)750 atleti proveniente da tutta Italia, con anche qualche esterno (americano) si sono sfidati sui due campi gara durante i 5 eventi (workout) di sport ed entusiasmo, sia per atleti che per il pubblico. È andata in scena la seconda edizione della gara di, gara a team di 3 persone svoltasi il 19/20 ottobrepolisportivadi Modena, organizzata dal boxTeam 059.2000 persone sono passate a vedere la gara e a tifare per gli atleti presenti o solo per fare una passeggiataPolisportiva che, in occasione di questo grande evento, ormai riconosciuto a livello nazionale come uno delle gare ‘da fare’, si è trasformata in una piccola cittadella di Sport, con anche un bellissimo e organizzatissimo contorno formato da 5 Food Truck e più di 10 negozi e aziende del settore per lo shopping e il cibo tra un evento e l’altro.