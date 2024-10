Ilfattoquotidiano.it - “Harry e Meghan a un passo dal divorzio, il principe ha già presentato le carte agli avvocati: finora è stato il suo agnello sacrificale”

(Di sabato 26 ottobre 2024) Gli esperti di comunicazione sanno che se ci si affanna a dare troppe spiegazioni si rischia di generare ancora più sospetti. Questo è l’effetto boomerang che stanno provocando le continue rassicurazioni inviate ai tabloid americani ed inglesi da “fonti vicine” aed. Le voci sul possibiletra i due sono aumentate e ultimamente hanno preso sempre più forza tanto che qualcuno azzarderebbe persino l’idea cheavrebbele. Ma non ci ci sono prove, solo rumors. A dare più fiato a queste voci sarebbero state le immagini recenti della coppia che, da circa un mese, ha smesso di viaggiare mano nella mano.visto a New York, a Londra e in Africa a svolgere i suoi impegni caritatevoli e qualche appuntamento in tv più goliardico, mentrestava fuori dai riflettori.