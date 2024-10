Putin: il trailer del film biografico che sfrutta l'IA porta in vita sullo schermo il dittatore russo (Di venerdì 25 ottobre 2024) Il regista Patryk Vega ha usato l'Intelligenza Artificiale per realizzare il suo film biografico Putin, ideato come "protesta artistica" contro il dittatore russo e la guerra in Ucraina. L'Intelligenza Artificiale ha permesso al regista polacco Patryk Vega di realizzare Putin, film di cui online è stato condiviso il trailer. Nel video, condiviso in anteprima dal sito americano Comingsoon.net, si vedono le prime conseguenze del progetto biografico che racconta le origini del presidente russo. L'uso dell'IA per ritrarre Vladimir Putin Le nuove tecnologie hanno permesso di portare sul grande schermo figure politiche come quelle di Vladimir Putin e Bill Clinton e il risultato potrà essere visto durante il Kyiv International film Festival, in programma dal 26 ottobre al 3 novembre, prima del debutto nelle sale americane previsto per il Movieplayer.it - Putin: il trailer del film biografico che sfrutta l'IA porta in vita sullo schermo il dittatore russo Leggi tutta la notizia su Movieplayer.it (Di venerdì 25 ottobre 2024) Il regista Patryk Vega ha usato l'Intelligenza Artificiale per realizzare il suo, ideato come "protesta artistica" contro ile la guerra in Ucraina. L'Intelligenza Artificiale ha permesso al regista polacco Patryk Vega di realizzaredi cui online è stato condiviso il. Nel video, condiviso in anteprima dal sito americano Comingsoon.net, si vedono le prime conseguenze del progettoche racconta le origini del presidente. L'uso dell'IA per ritrarre VladimirLe nuove tecnologie hanno permesso dire sul grandefigure politiche come quelle di Vladimire Bill Clinton e il risultato potrà essere visto durante il Kyiv InternationalFestival, in programma dal 26 ottobre al 3 novembre, prima del debutto nelle sale americane previsto per il

Altre notizie su. Leggi altre news da fonti autorevoli per approfondire ulteriormente e restare aggiornato sugli sviluppi più recenti.

Putin: il trailer del film biografico che sfrutta l'IA porta in vita sullo schermo il dittatore russo - Il regista Patryk Vega ha usato l'Intelligenza Artificiale per realizzare il suo film biografico Putin, ideato come "protesta artistica" contro il dittatore russo e la guerra in Ucraina. (movieplayer.it)

Elon Musk e la linea rossa con Putin: per il WSJ i due sarebbero in contatto dal 2022 - Il Wall Street Journal riporta la notizia secondo cui Elon Musk e Vladimir Putin sarebbero in contatto dal 2022. Un nuovo rapporto del Wall Street Journal afferma che Elon Musk sarebbe in contatto reg ... (webisland.net)

The 48 Hour Film Project Italia: aperte le iscrizioni per la XVIII edizione - Sono aperte le iscrizioni per partecipare alla XVIII edizione di The 48 Hour Film Project Italia, il contest riservato a squadre di aspiranti filmaker che in soli due giorni si sfideranno nel ... (infooggi.it)

Putin all'Occidente: 'Sull'Ucraina è diventato più realistico' - L'Occidente sta cominciando a valutare il conflitto in Ucraina in modo più "realistico", e per questo deve essere "elogiato". Lo ha detto il presidente russo Vladimir Putin in un'intervista alla telev ... (ansa.it)