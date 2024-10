Bologna-Milan è stata rinviata a causa del maltempo (Di giovedì 24 ottobre 2024) QUI PER ISCRIVERSI AL CANALE WHATSAPP DI BolognaTODAYBologna-Milan non si giocherà, almeno in questo weekend di campionato. La gara, in programma per sabato 26 ottobre, ore 18, allo stadio Dall’Ara, è stata rinviata per maltempo.A comunicarlo è il Comune di Bologna. Il sindaco Matteo Bolognatoday.it - Bologna-Milan è stata rinviata a causa del maltempo Leggi tutta la notizia su Bolognatoday.it (Di giovedì 24 ottobre 2024) QUI PER ISCRIVERSI AL CANALE WHATSAPP DITODAYnon si giocherà, almeno in questo weekend di campionato. La gara, in programma per sabato 26 ottobre, ore 18, allo stadio Dall’Ara, èper.A comunicarlo è il Comune di. Il sindaco Matteo

