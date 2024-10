Ultime notizie Calciomercato LIVE: tutte le novità del giorno (Di mercoledì 23 ottobre 2024) Ultime notizie Calciomercato LIVE: segui con noi tutte le notizie del giorno, aggiornate ora dopo ora dalla redazione di Calcio News24 Inizia il periodo più caldo dell’anno per il Calciomercato: la sessione estiva. Il mercato non dorme mai in questi mesi: ecco tutte le principali notizie dalla Serie A e dal mondo. Seguitelo con gli aggiornamenti della redazione Calcionews24.com - Ultime notizie Calciomercato LIVE: tutte le novità del giorno Leggi tutta la notizia su Calcionews24.com (Di mercoledì 23 ottobre 2024): segui con noiledel, aggiornate ora dopo ora dalla redazione di Calcio News24 Inizia il periodo più caldo dell’anno per il: la sessione estiva. Il mercato non dorme mai in questi mesi: eccole principalidalla Serie A e dal mondo. Seguitelo con gli aggiornamenti della redazione

Altre notizie su. Leggi altre news da fonti autorevoli per approfondire ulteriormente e restare aggiornato sugli sviluppi più recenti.

Juventus, rinnova Perin: è ufficiale - La Juventus e Mattia Perin vanno avanti insieme, ora è ufficiale. Il club bianconero annuncia il rinnovo del portiere classe 1992, arrivato alla Vecchia Signora. (calciomercato.com)

Liverpool, Slot e i problemi di Chiesa: "Ha trovato un calcio che va a un'altra intensità" - Più tribuna che campo: l`avventura di Federico Chiesa al Liverpool non decolla. I Reds di Arne Slot volano, sono al vertice in Premier League e anche in Champions. (calciomercato.com)

Lazio, accordo a un passo per il rinnovo di Mandas - Rinnovo a un passo per Christos Mandas con la Lazio. Il poritere biancoceleste tornerà in campo domani contro il Twente, per la seconda partita da titolare della. (calciomercato.com)