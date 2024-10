Unlimitednews.it - “La parola che cura”, premiati i vincitori

Leggi tutta la notizia su Unlimitednews.it

(Di mercoledì 23 ottobre 2024) ROMA (ITALPRESS) – Dal disagio degli adolescenti di oggi alle fragilità e alle relazioni disfunzionali nella nostra società, dalla salute mentale alle tante sfide quotidiane o di vita che una malattia rara o un percorso dirappresentano per una persona, una famiglia, una comunità. Tanti e forti i temi messi in luce dalla dodicesima edizione del Premio Letterario Angelo Zanibelli “Lache”, la cui cerimonia di premiazione si è tenuta ieri sera nella splendida cornice dell’Ambasciata di Francia a Roma.Il premio si distingue da anni per il suo impegno nel far emergere con forza la narrazione come strumento terapeutico e di sensibilizzazione sociale, sottolineando l’importanza delle esperienze personali nella gestione della malattia.