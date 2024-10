Gaeta.it - La nona sinfonia di beethoven segna l’inizio della stagione 80 della istituzione universitaria dei concerti

(Di mercoledì 23 ottobre 2024) Facebook WhatsApp Twitter Il 27 ottobre alle 17:30 avrà luogo un evento straordinario nell’Aula MagnaSapienza di Roma: l’esecuzionedi Ludwig van. Questo concertol’aperturanumero 80dei, un traguardo significativo per l’ente che da decenni promuove la cultura musicale. Diretta dal talentuoso Enrico Saverio Pagano, l’Orchestra da Camera Canova, accompagnata dal Coro del Teatro dell’Opera di Roma, offrirà un’interpretazione di uno dei capolavori più celebristoriamusica. L’evento: dettagli e collaborazioni L’evento rappresenta non solodi una nuovastica, ma anche un’ottima opportunità per celebrare l’unione fra istituzioni culturaliCapitale.