Heretic | gli spettatori sentiranno vero profumo di torta di mirtilli durante l' horror con Hugh Grant

L'horror, che ha già raccolto la sua buona dose di consensi, ha trovato un nuovo modo per stupire i fan del genere A24 farà profumare di mirtillo alcune sale cinematografiche durante una scena cruciale del prossimo film horror di Hugh Grant, Heretic. Lo studio cinematografico indipendente ha stretto una collaborazione con Joya Studio per portare proiezioni multisensoriali in esclusiva nelle sale Alamo Drafthouse di tutta la nazione. La coinvolgente esperienza cinematografica avrà luogo durante le proiezioni anticipate del 30 ottobre, prima dell'uscita del film negli Stati Uniti, prevista per l'8 novembre. Heretic segue due giovani missionarie (Sophie Thatcher e Chloe East) che bussano alla porta sbagliata e incontrano il diabolico Mr. Reed (Grant).

