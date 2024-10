Ilgiorno.it - Cantiere Legnano calcio. Nuovi amministratori e ritorno al Mari: aria da rush finale

(Di mercoledì 23 ottobre 2024) Si torna aloppure no? La domanda sta facendo il giro fra i tifosi delche attendono con ansia ilal vecchio Pisacane. In comune la commissione si è riunita, ma serve ancora una settimana per concludere la procedura ed, eventualmente, consegnare le chiavi dell’impianto. L’unica domanda pervenuta però è stata quella dell’Academy, ma delnon c’è traccia. Non è stata fatta una domanda congiunta come in molti sostenevano. Il Comune consegnerà quindi lo stadio alla società del presidente Costantino. Poi saranno gli accordi fra le due società , con l’avvallo eventuale del Comune, a stabilire chi entrerà di diritto nello stadio di. Secondo indiscrezioni Costantino avrebbe avanzato alcune richieste all’Ac, come quelle di avere degli uffici nella vecchia villetta di via Palermo e altre gestioni.