A 4 anni viene filmata mentre "predice" il suo matrimonio: 22 anni dopo la profezia diventa realtà

Kira e Timmy Nixon si sono sposati nel 2014, ma la loro storia d'amore parte da ben più lontano. Come mostrato da un video recentemente postato su Instagram, quando Kira aveva solo 4 anni aveva annunciato davanti alla telecamera del padre di voler fidanzarsi con l'amichetto che, 22 anni più tardi, sarebbe effettivamente diventato suo marito.

