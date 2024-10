Via Gamerra, fermato mentre tenta di rubare una bicicletta: 40enne denunciato (Di martedì 22 ottobre 2024) Un cittadino albanese di circa 40 anni è stato denunciato per tentato furto e possesso ingiustificato di arnesi atti allo scasso. L'uomo, residente a Livorno, è stato sorpreso in pieno pomeriggio da un carabiniere libero dal servizio mentre tentava di rompere con una tenaglia la catena di una Livornotoday.it - Via Gamerra, fermato mentre tenta di rubare una bicicletta: 40enne denunciato Leggi tutta la notizia su Livornotoday.it (Di martedì 22 ottobre 2024) Un cittadino albanese di circa 40 anni è statoperto furto e possesso ingiustificato di arnesi atti allo scasso. L'uomo, residente a Livorno, è stato sorpreso in pieno pomeriggio da un carabiniere libero dal serviziova di rompere con una tenaglia la catena di una

Ruba una jeep ma viene scoperto proprio mentre la parcheggia - denunciato - I carabinieri del nucleo operativo della compagnia di piazza Dante hanno denunciato un catanese 30enne, pregiudicato, per furto. In particolare, nel pomeriggio, una pattuglia del nucleo operativo che percorreva il viale delle Medaglie d’oro con auto di copertura, si è accorta della strana... (Cataniatoday.it)

Catania - ruba una Jeep ma viene scoperto proprio mentre la parcheggia - denunciato 30enne - I Carabinieri del Nucleo Operativo della Compagnia di Catania Piazza Dante hanno denunciato all’Autorità Giudiziaria un catanese 30enne, pregiudicato, per furto. Identificato per il 30enne residente nel quartiere Picanello, l’uomo è stato messo in sicurezza e i Carabinieri hanno perquisito sia lui che gli interni della jeep, recuperando i suoi “attrezzi di lavoro”, ovvero l’immancabile ... (Dayitalianews.com)

Norma / Scappa a casa mentre lo stanno identificando - denunciato a piede libero - NORMA – È stato denunciato in stato di libertà per Resistenza a Pubblico Ufficiale dai Carabinieri di Norma (LT), un ragazzo del posto che la notte del 2 ottobre durante le fasi di identificazione in un servizio di controllo, si dava alla fuga scappando all’interno della propria abitazione. L'articolo Norma / Scappa a casa mentre lo stanno identificando, denunciato a piede libero sembra essere ... (Temporeale.info)