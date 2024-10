Rintracciato e denunciato il “maniaco del treno”: si masturbava davanti alle ragazze sole (Di martedì 22 ottobre 2024) Dalla scorsa settimana sono numerose le ragazze che hanno segnalato la presenza di un molestatore sul treno regionale che collega Roma e Fiumicino. La PolFer lo ha Rintracciato e denunciato. Fanpage.it - Rintracciato e denunciato il “maniaco del treno”: si masturbava davanti alle ragazze sole Leggi tutta la notizia su Fanpage.it (Di martedì 22 ottobre 2024) Dalla scorsa settimana sono numerose leche hanno segnalato la presenza di un molestatore sul treno regionale che collega Roma e Fiumicino. La PolFer lo ha

Altre notizie su. Leggi altre news da fonti autorevoli per approfondire ulteriormente e restare aggiornato sugli sviluppi più recenti.

Rintracciato e denunciato il “maniaco del treno”: si masturbava davanti alle ragazze sole - Dalla scorsa settimana sono numerose le ragazze che hanno segnalato la presenza di un molestatore sul treno regionale che collega Roma e Fiumicino ... (fanpage.it)

Omicidio Molè al Corviale: fermato il secondo presunto killer che provò a uccidere anche "er Porpetta" - Dopo i fermi di luglio dei presunti mandante e sicario l'uomo si era reso irrpeperibile. La polizia e i carabinieri lo hanno scovato in un ristorante in compagnia di una donna ... (romatoday.it)

Garzeno, fermato 17enne per l'omicidio di Montini. Per trovarlo hanno fatto il Dna a tutto il paese - La famiglia: «Ha un alibi, era a scuola guida». Ma le telecamere l'hanno ripreso mentre si allontanava dal paese dopo il delitto. L'ipotesi è che sia entrato per rubare e sia stato scoperto dal 76enne ... (milano.corriere.it)