L’Aston Villa consolida il primo posto: successo per 2-0 contro il Bologna in Champions League (Di martedì 22 ottobre 2024) Facebook WhatsApp Twitter La terza giornata di Champions League si è rivelata un’altra tappa amara per il Bologna, che dopo la sconfitta subita contro il Liverpool ha visto naufragare le proprie ambizioni anche a Birmingham. L’Aston Villa ha conquistato una vittoria decisiva, battendo i rossoblù con un punteggio di 2-0, grazie alle reti di McGinn e Duran, entrambe segnate nella ripresa. Questo risultato consente agli inglesi di mantenere il punteggio pieno in classifica, mentre il Bologna si trova a solo un punto nel girone. Inizio di partita intenso al Villa Park Il match è iniziato con una buona dose di intensità e determinazione da parte di entrambe le squadre, con il Bologna subito in ottima forma. Le prime azioni del match sono state favorevoli ai rossoblù, che hanno creato pericoli nelle retroguardie avversarie. Gaeta.it - L’Aston Villa consolida il primo posto: successo per 2-0 contro il Bologna in Champions League Leggi tutta la notizia su Gaeta.it (Di martedì 22 ottobre 2024) Facebook WhatsApp Twitter La terza giornata disi è rivelata un’altra tappa amara per il, che dopo la sconfitta subitail Liverpool ha visto naufragare le proprie ambizioni anche a Birmingham.ha conquistato una vittoria decisiva, battendo i rossoblù con un punteggio di 2-0, grazie alle reti di McGinn e Duran, entrambe segnate nella ripresa. Questo risultato consente agli inglesi di mantenere il punteggio pieno in classifica, mentre ilsi trova a solo un punto nel girone. Inizio di partita intenso alPark Il match è iniziato con una buona dose di intensità e determinazione da parte di entrambe le squadre, con ilsubito in ottima forma. Le prime azioni del match sono state favorevoli ai rossoblù, che hanno creato pericoli nelle retroguardie avversarie.

Altre notizie su. Leggi altre news da fonti autorevoli per approfondire ulteriormente e restare aggiornato sugli sviluppi più recenti.

Bologna - altro KO in terra inglese : l’Aston Villa vince nella ripresa - Nel finale palo per Beukema, che non riesce ad accorciare le distanze. Al 22’ grande occasione per Jhon Duran. L’occasione di Dallinga dopo otto minuti è solamente un’illusione, perché con lo scorrere delle lancette la formazione inglese inizia a prendere campo e a dominare il gioco. Aston Villa-Bologna 2-0 55? McGinn, 64? Duran Inter-News - Ultime notizie e calciomercato Inter - Il presente ... (Inter-news.it)

I fan dell’Aston Villa adoreranno l’ultimo “messaggio” di Unai Emery prima della sfida con l’UCL - Sito inglese: Unai Emery ha grandi progetti per il futuro dell’Aston Villa (foto di Morgan Harlow/Getty Images) Unai Emery è stata una rivelazione all’Aston Villa da quando si è trasferito a Villa Park nel 2022 e i fan del club di Birmingham saranno felici di sapere che l’allenatore spagnolo ha piani ancora più grandi per la squadra della Premier League. (Justcalcio.com)

Iling Junior ritrova l’Aston Villa dopo la finanza creativa con la Juve nel triangolo con Douglas Luiz (e Barrenechea) - Calciatori di cui l’Aston Villa aveva così bisogno che due secondi dopo la conclusione dell’affare li ha immediatamente sbolognati. In Champions non esiste la regola che c’è in Premier, quindi può giocare senza alcun problema. Uno dei due strani acquisti dell’Aston Villa coinvolti nell’affare Douglas Luiz. (Ilnapolista.it)