Festival della vocazione: incontro giovanile su dialogo e ascolto (Di martedì 22 ottobre 2024) Il “Festival della vocazione”, organizzato dalla Comunità del Seminario Arcivescovile S. Pio X di Messina, è uno spazio – tempo dedicato a tutti i giovani dai 17 ai 32 anni, credenti e non credenti e di qualunque confessione religiosa e a tutti i giovani che con rispetto amano dialogare Messinatoday.it - Festival della vocazione: incontro giovanile su dialogo e ascolto Leggi tutta la notizia su Messinatoday.it (Di martedì 22 ottobre 2024) Il “”, organizzato dalla Comunità del Seminario Arcivescovile S. Pio X di Messina, è uno spazio – tempo dedicato a tutti i giovani dai 17 ai 32 anni, credenti e non credenti e di qualunque confessione religiosa e a tutti i giovani che con rispetto amano dialogare

Altre notizie su. Leggi altre news da fonti autorevoli per approfondire ulteriormente e restare aggiornato sugli sviluppi più recenti.

Olimpiadi Parigi 2024 - il Vaticano : “Rattristati - alcune scene un’offesa per tutti i credenti” - Che sottolinea: "Alcune scene un’offesa per tutti i credenti. Olimpiadi Parigi 2024, la croce cristiana scompare dal manifesto. Tajani: “Questa è stupidità, non laicità” “In un evento prestigioso in cui tutto il mondo si unisce intorno a valori comuni - prosegue il comunicato - non dovrebbero esserci allusioni che ridicolizzano le convinzioni religiose di molte persone”. (Quotidiano.net)