Caso Patarnello, l'ira del centrodestra e l'intervento del Csm

(Di martedì 22 ottobre 2024) AGI - Un'interrogazione parlamentare alla Camera e al Senato in cui si invita il Guardasigilli Carlo Nordio a disporre un'ispezione e a procedere con un'azione disciplinare; una segnalazione al Consiglio superiore della magistratura per valutare l'ipotesi di trasferimento d'ufficio per incompatibilità ambientale: sono solo alcune delle mosse che il- compresa quella di presentare un esposto ad hoc - sta predisponendo contro il sostituto procuratore di Cassazione, Marco. La sua mail inviata il 19 ottobre scorso, pubblicata dal quotidiano 'Il Tempo' e rilanciata ieri dalla premier ("Meloni non ha inchieste giudiziarie a suo carico e quindi non si muove per interessi personali ma per visioni politiche e questo la rende molto più forte, e anche molto più pericolosa la sua azione") è nel mirino di tutta la coalizione di governo.