"Ma lei su che canale sta?". Il gelo di De Martino con Lupo: tutti di sasso ad Affari tuoi | Video

(Di lunedì 21 ottobre 2024) Caso quasi più unico che raro ad, il quiz show dell'access prime time di Rai 1 condotto da Stefano Defamoso, in quegione, per le numerose, strabilianti vittorie. La concorrente di domenica sera, 20 ottobre, è Chiara, ex pacchidi Bussoleno (Torino) in rappresentanza del Piemonte. Impiata e single, è accompagnata in studio da mamma Monica. L'inizio di partita è da incubo, con 200mila e 100mila euro che vanno in fumo nei primi tiri. La ragazza, sconsolata, protecon i pacchisti: "Cosa mite combinando?". Rifiuta la prima offerta del Dottore da 30mila euro, con Chiara che se ne prende la responsabilità: "Non chiedo a mia madre cosa vorrebbe fare, lei accetterebbe, ma direi di giocare ancora un po'. Non siamote fortunatissima, però giochiamo ancora".