Ero bambino ed ero morto Ho visto il Paradiso e incontrato mio padre La straordinaria esperienza di Landon Kemp

(Di lunedì 21 ottobre 2024) “Ero clinicamente. Prima di tornare alla vita hoilGesù e mio. E hoi miei tre fratelli mai nati”.oggi è un uomo di 35 anni, ma quello che ha vissuto quando era solo unnon lo ha mai dimenticato. E oggi ha voluto raccontare la suaal mondo. All’età di 8 anni,è stato coinvolto in un incidente terribile che lo ha portato alla soglia della morte. Il piccolo fu dichiarato clinicamenteper tre volte. Come dimostrano le foto del ricovero, era in condizioni tremende. E di quell’incidente porta ancora le cicatrici sul volto. Eppure non solo ha affrontato una serie di rianimazioni, ma ha anche vissuto qualcosa che gli ha segnato la vita: un incontro con il “”.