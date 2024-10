Balotelli al Genoa, arrivano segnali contrastanti: il punto sulla trattativa (Di lunedì 21 ottobre 2024) Sono giorni decisivi nella trattativa per portare Mario Balotelli al Genoa. Come preannunciato la scorsa settimana, infatti, tra oggi e domani Leggi tutta la notizia su Calciomercato.com (Di lunedì 21 ottobre 2024) Sono giorni decisivi nellaper portare Marioal. Come preannunciato la scorsa settimana, infatti, tra oggi e domani

Ex Milan - Mario Balotelli si allontana dal Genoa. Il motivo - . Motivo per cui, visto l’assenza di ulteriori stop, la dirigenza rossoblù non reputa più necessario l’arrivo dell’ex giocatore del Milan per completare il reparto offensivo. Fondamentali saranno nella decisione finale i tempi di recupero dei giocatori attualmente infortunati come ribadito da Alberto Gilardino nel post partita dopo il pareggio ottenuto per 2-2 in rimonta contro il Bologna ... (Dailymilan.it)

Pinamonti - critiche allontanate e un Genoa che punta tutto su di lui (aspettando Mario Balotelli) - Pinamonti ritorna al goal e zittisce le critiche: il nuovo punto di partenza del Genoa (al di là della questione Mario Balotelli) Il Genoa riparte da Andrea Pinamonti. La strada per raggiungere la […]. Il centravanti ex Inter è un grande punto di partenza per un Grifone che contro il Bologna ha completamente rialzato la testa. (Calcionews24.com)

Pagelle Genoa-Bologna : con questo Pinamonti serve Balotelli? Odgaard chirurgico - Genoa-Bologna, le pagelle di Pinamonti, autore di una doppietta che allontana (?) Balotelli e Odgaard Finisce in parità lo scontro tutto rossoblù Genoa-Bologna: la squadra di Italiano passa in vantaggio per 2-0 con la rete di Orsolini in apertura e di Odgaard nella ripresa, ma alla fine viene ripreso dal Grifone grazie ad una doppietta […]. (Calcionews24.com)