Piano Agenda Nord scuole paritarie, adesioni entro il 15 novembre. Pubblicato il manuale operativo e le istruzioni per il CUP (Di domenica 20 ottobre 2024) Le scuole hanno tempo fino alle ore 18 del 15 novembre per aderire all'avviso Agenda Nord, il Piano del Ministero rivolto alle scuole delle regioni Emilia-Romagna, Friuli Venezia Giulia, Lazio, Liguria, Lombardia, Marche, Piemonte, Toscana, Umbria e Veneto e finalizzato a combattere la dispersione scolastica.

Bologna sott’acqua dopo il nubifragio - morto un 20enne a Pianoro. Domani scuole chiuse – Il video - A lanciare l’allarme per la situazione sul territorio è stato in mattinata il sindaco di Pianoro, nel Bolognese. E diverse situazioni molto critiche». La presidente Priolo: «Si è scaricata una slavina d’acqua» Durante il punto stampa, la presidente facente funzioni Irene Priolo ha inoltre sottolineato come la città di Bologna rappresenti «l’esemplificazione dell’evento che si è scaricato ... (Open.online)

Piano Agenda Nord - adesioni entro il 15 novembre. Pubblicato il manuale con le istruzioni per la generazione del CUP per le scuole paritarie - L'articolo Piano Agenda Nord, adesioni entro il 15 novembre. . Le scuole hanno tempo fino alle ore 18 del 15 novembre per aderire all'avviso Agenda Nord, il piano del Ministero rivolto alle scuole delle regioni Emilia-Romagna, Friuli Venezia Giulia, Lazio, Liguria, Lombardia, Marche, Piemonte, Toscana, Umbria e Veneto e finalizzato a combattere la dispersione scolastica. (Orizzontescuola.it)

Maltempo in Liguria - è allerta arancione. Domani scuole chiuse - il sindaco di Celle : «Tenete i bambini al primo piano» - Nella provincia di Savona, colpita da precipitazioni molto intense nelle ultime ore, il fiume Bormida è uscito dagli argini in località Ferrania, Altare e Cairo Montenotte. La situazione del Savonese L’esondazione di numerosi corsi d’acqua della zona ha bloccato per vari chilometri la A10, da poco riaperta ma tenuta sotto stretta osservazione. (Open.online)