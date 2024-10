Oasport.it - Il Napoli vince, l’Inter batte la Roma: prosegue la lotta al vertice. Ok Atalanta, la Fiorentina ne fa 6 al Lecce

(Di domenica 20 ottobre 2024) Oggi si sono giocate cinque partite valide per l’ottava giornata della Serie A. Ilcontinua nella sua marcia in testa alla classifica generale: gli uomini di Conte hanno vinto a Empoli per 1-0 grazie al rigore trasformato da Kvaratskhelia al 63?. Gli azzurri svettano in cima alla graduatoria con 19 punti e due lunghezze di vantaggio sul, che ha sconfitto laper 1-0 nel big match. Lautaro Martinez ha fatto la differenza con una stoccata al 60?, riuscendo a fare la differenza nella contesa andata in scena allo Stadio Olimpico e mantenendo i nerazzurri in scia ai partenopei, con un punto di vantaggio nei confronti della Juventus e tre sul Milan, mentre, Lazio e Udinese sono ora a -6 dalla vetta.