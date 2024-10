Controlli oculistici gratuiti per prevenire il glaucoma (Di domenica 20 ottobre 2024) Qui il link per seguire il canale whatsapp di FirenzeTodayL'Unione Italiana Ciechi e Ipovedenti (UICI) di Firenze, insieme alla Fratellanza Militare di Firenze, organizza una giornata dedicata alla prevenzione oculare in occasione della Giornata Mondiale della Vista. Mercoledì 23 ottobre Firenzetoday.it - Controlli oculistici gratuiti per prevenire il glaucoma Leggi tutta la notizia su Firenzetoday.it (Di domenica 20 ottobre 2024) Qui il link per seguire il canale whatsapp di FirenzeTodayL'Unione Italiana Ciechi e Ipovedenti (UICI) di Firenze, insieme alla Fratellanza Militare di Firenze, organizza una giornata dedicata alla prevenzione oculare in occasione della Giornata Mondiale della Vista. Mercoledì 23 ottobre

Firenze - controlli antidroga : sorpresi a spacciare crack - eroina e cocaina alle Cascine - . l corso dei servizi coordinati dal personale del 6° Battaglione Carabinieri Toscana, i militari hanno sorpreso con crack ed eroina un 31enne già sottoposto all'obbligo di presentazione alla polizia giudiziaria L'articolo Firenze, controlli antidroga: sorpresi a spacciare crack, eroina e cocaina alle. (Firenzepost.it)

Firenze - prima notte di controlli. Chiude alle 21 poi riapre : multa al minimarket furbetto - Il commerciante in questione avrebbe fatto anche il “furbetto“: al primo passaggio dei controlli, effettuati in sinergia tra il corpo di polizia municipale e la questura, il minimarket in questione era infatti chiuso, in osservanza della disposizione. Ma al secondo passaggio, fatto più tardi, è stato trovato nuovamente con la saracinesca alzata. (Lanazione.it)

Firenze - controlli dei carabinieri : ritirate 12 patenti in lungarno Aldo Moro - Dodici patenti di guida ritirate. . l'esito dei controlli svolti a Firenze tra giovedì 22 agosto e ieri, 23 agosto 2024, dai carabinieri del comando provinciale di Firenze nell'ambito del Piano nazionale di sicurezza stradale 2030 L'articolo Firenze, controlli dei carabinieri: ritirate 12 patenti in. (Firenzepost.it)