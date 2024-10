Ancora problemi e pensieri per Chiara Ferragni, il socio Pasquale Morgese pronto a “chiedere i danni” (Di domenica 20 ottobre 2024) Chiara Ferragni potrebbe rischiare una denuncia da parte del socio di minoranza Pasquale Morgese, che potrebbe portarla in tribunale a causa di “gravi irregolarità“. Sul Corriere della Sera, infatti, tramite il suo avvocato, Morgese ha fatto sapere che il consuntivo dello scorso anno, che sarebbe dovuto arrivare ad aprile, non è stato Ancora presentato. Chiara Ferragni, perché il socio Pasquale Morgese pronto a “chiedere i danni” Pasquale Morgese potrebbe far causa a Chiara Ferragni per “gravi irregolarità” e chiederle i danni. Stando a quanto riporta il Corriere della Sera, Morgese avrebbe incaricato i suoi legali di sollecitare i vertici di Fenice affinché forniscano al più presto chiarimenti sull’andamento della società e convocare “immediatamente” un’assemblea per discutere il bilancio 2023. Metropolitanmagazine.it - Ancora problemi e pensieri per Chiara Ferragni, il socio Pasquale Morgese pronto a “chiedere i danni” Leggi tutta la notizia su Metropolitanmagazine.it (Di domenica 20 ottobre 2024)potrebbe rischiare una denuncia da parte deldi minoranza, che potrebbe portarla in tribunale a causa di “gravi irregolarità“. Sul Corriere della Sera, infatti, tramite il suo avvocato,ha fatto sapere che il consuntivo dello scorso anno, che sarebbe dovuto arrivare ad aprile, non è statopresentato., perché ila “potrebbe far causa aper “gravi irregolarità” e chiederle i. Stando a quanto riporta il Corriere della Sera,avrebbe incaricato i suoi legali di sollecitare i vertici di Fenice affinché forniscano al più presto chiarimenti sull’andamento della società e convocare “immediatamente” un’assemblea per discutere il bilancio 2023.

Altre notizie su. Leggi altre news da fonti autorevoli per approfondire ulteriormente e restare aggiornato sugli sviluppi più recenti.

Chiara Ferragni - una nuova tegola. Il socio Pasquale Morgese vuole chiedere i danni : "Manca il bilancio 2023" - Non c'è pace per Chiara Ferragni. Dopo la chiusura delle indagini sul suo conto, terminate con l'accusa di truffa aggravata, oggi l'influencer torna sui giornali per presunte tensioni con Pasquale Morgese, suo storico socio, che sarebbe pronto a chiederle i danni. Il motivo sarebbe la mancanza... (Today.it)

Chiara Ferragni - il socio storico Pasquale Morgese vuole farle causa : «Il bilancio del 2023 è sparito - chiederà i danni» - Chiara Ferragni potrebbe perdere presto un altro pilastro del suo impero. Dopo il manager e amico Fabio Maria Damato, sul piede di guerra ci sarebbe Pasquale Morgese, socio storico... (Leggo.it)

I conti di Chiara Ferragni non tornano. E ora il suo socio di minoranza vuole chiederle i danni per «gravi irregolarità» - A rompere il silenzio che circondava la vicenda – conseguenza con ogni probabilità dei guai iniziati proprio alla fine dello scorso anno con il caso Pandoro – è stato nelle scorse ore Pasquale Morgese, l’imprenditore pugliese che detiene una (rilevante) quota di minoranza nella società. Al di là delle risposte da dare a Morgese – in primis, indire un’assemblea per votare il bilancio 2023 – c’è il ... (Open.online)