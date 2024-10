Ilnapolista.it - Valdano: «Il tiqui-taca era cultura, oggi i giocatori sono fatti con lo stampino»

Leggi tutta la notizia su Ilnapolista.it

(Di sabato 19 ottobre 2024) “Se una Nazionale esprime lo stato di salute del suo calcio, la Spagna è un messaggio che suscita orgoglio perché nessuno gioca meglio”. Ed è con orgoglio che Jorge, sul Paìs, torna trionfalmente a incensare il “”, quello originale, quello della Spagna di una decina di anni fa. Scrive,, che ormai quello stile di gioco “s’è fatto”. “Molti anni fa – scrive – era aperto il dibattito tra vincere o giocare bene. Le discussioniandate fino in fondo. È difficile ritornare da questi estremi filosofici. Ciò è accaduto in Argentina, dove il dibattito si è trasformato in guerra. Ma anche in Spagna la discussione suscitò polemiche. Il calcio superprofessionalizzato di questi tempi non ha più dubbi. Per l’industria che lo sostiene, vincere è la ragione per essere uno spettacolo competitivo.