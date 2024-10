Ultimouomo.com - L'America's Cup è una maledizione per le barche britanniche

(Di sabato 19 ottobre 2024) Prima di quest'ultima edizione, l’ultima volta che una barca britannica fu capace di vincere una regata dell’’s Cup, l’Inter era ancora Ambrosiana e pareggiava in Serie A sul campo della Pro Vercelli, il Giro d’Italia aveva appena presentato una tappa da 333 chilometri, e l’ascesa dei fascismi in Europa gettava qualche preoccupazione – accompagnata da altri celati entusiasmi – nelle classi dirigenti dell’Occidente democratico. L’ultima volta che una barca britannica fu capace di vincere una regata dell’’s Cup, nel 1934, il suo armatore, Thomas Sopwith, si stupì di osservare che la contropartena non aveva rispettato la regola prestabilita secondo cui i vascelli in gara dovessero avere tutto il necessario, alloggi compresi, ad ospitare l’equipaggio. L’Endeavour, il suo gioiello, aveva appena attraversato l’Atlantico equipaggiato di tutto punto.