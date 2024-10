Lanazione.it - Estra, il ritorno di Wheatle: "A Pistoia cinque anni speciali"

(Di sabato 19 ottobre 2024) In questisono stati tanti i momenti in cui abbiamo avuto modo di confrontarci con Carl, tante le interviste prima e dopo le partite parlando di vittorie e di sconfitte, di palazzetti chiusi a causa del Covid, dalla vittoria del campionato, alin Serie A. Carl era diventato ormai pistoiese d’adozione e le interviste erano diventate della chiacchierate abituali. Per la prima volta ci troviamo ad intervistareda avversario e sinceramente fa un effetto strano, quasi irreale. "È strano anche per me – dice– così come lo sarà domenica rientrare al PalaCarrara da avversario.sono tanti e sarà sicuramente emozionante anche perché ho tantissimi ricordi belli e brutte, le vittorie, il covid ma poi ci sono gli amici e sarà bello rivederli tutti. Sinceramente non vedo l’ora di essere a domenica".