«A Napoli l'Agenzia europea del turismo: i numeri sono chiari» (Di sabato 19 ottobre 2024) La linea l'ha tracciata, manco a dirlo, Napoli. La sinergia pubblico-privato che da tre anni ha garantito alla città una crescita del movimento e dell'offerta turistica senza

BuY Bye : il tour operator e agenzia viaggi espande la sua presenza a Napoli e Fuorigrotta - Con un’offerta diversificata, gli utenti possono scegliere tra una gamma di esperienze che vanno dal relax in spiaggia all’avventura, promettendo così di accompagnare i clienti in un viaggio su misura, ricco di emozioni e avventure uniche. L’evento è progettato non solo come un momento di festa, ma anche come un’opportunità per interagire con il team e ricevere informazioni dettagliate su viaggi ... (Gaeta.it)

Agenzia per la sicurezza marittima Ue - Napoli si candida per la sede del Mediterraneo - È Napoli la città più accreditata, candidata a ospitare la sede mediterranea dell'Emsa. La European Marittime Safety Agency, ha la sede centrale a Lisbona, ma nel Regolamento... (Ilmattino.it)