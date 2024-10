Sinwar ucciso, Biden: “bel giorno per il mondo” (Di venerdì 18 ottobre 2024) La morte di Sinwar rappresenta un bel giorno per Israele, gli Stati Uniti e il mondo. Lo ha detto Joe Biden, secondo quanto riportato da Bloomberg Imolaoggi.it - Sinwar ucciso, Biden: “bel giorno per il mondo” Leggi tutta la notizia su Imolaoggi.it (Di venerdì 18 ottobre 2024) La morte dirappresenta un belper Israele, gli Stati Uniti e il. Lo ha detto Joe, secondo quanto riportato da Bloomberg

Uccisione di Sinwar - Biden esorta Netanyahu ad «andare avanti» verso il cessate il fuoco - Sinwar era considerato uno degli organizzatori degli attacchi del 7 ottobre, durante i quali sono state uccise circa 1. 200 persone e 250 sono state prese in ostaggio. Ieri sera, in un discorso alla nazione, Netanyahu aveva detto: «Oggi il male ha subito un grave colpo, ma la nostra missione non è ancora finita». (Lettera43.it)

Biden : morte Sinwar - bel giorno per mondo - Sinwar era un ostacolo al raggiungimento di questi obiettivi. Giustizia è stata fatta. 40 La morte di Sinwar rappresenta un "bel giorno" per Israele, gli Stati Uniti e il mondo. Ora non esiste più" "La morte di Sinwar è una chance per mettere, finalmente, fine alla guerra a Gaza. "C'è ora l'opportunità per un 'day after' a Gaza senza Hamas al potere,e per una soluzione politica che offra un ... (Televideo.rai.it)

Biden esulta per la morte del leader di Hamas Yahya Sinwar : "Ora l'intesa e la fine della guerra" - Malgrado le parole. . «Un bel giorno per Israele , gli Usa e il mondo. Joe Biden e Kamala Harris salutano la morte del leader di Hamas Yahya Sinwar e la rimozione di quello che è stato considerato a lungo l’ostacolo maggiore al raggiungimento di un’intesa per il cessate il fuoco e il rilascio degli ostaggi. (Gazzettadelsud.it)