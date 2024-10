Nel Lazio al via il progetto pilota contro il bullismo nelle scuole (Di venerdì 18 ottobre 2024) Presentato presso la sede del Consiglio regionale del Lazio il progetto “Educazione, rispetto, legalità: fuori il bullismo dalla scuola”. L'iniziativa, promossa dalla Garante dell’infanzia e adolescenza della Regione Lazio, Monica Sansoni, vede la collaborazione della Camera dei Minori e della Famiglia di Roma e dell’Ordine degli Psicologi del Lazio, con il patrocinio del Consiglio regionale. L'articolo Nel Lazio al via il progetto pilota contro il bullismo nelle scuole . Leggi tutta la notizia su Orizzontescuola.it (Di venerdì 18 ottobre 2024) Presentato presso la sede del Consiglio regionale delil“Educazione, rispetto, legalità: fuori ildalla scuola”. L'iniziativa, promossa dalla Garante dell’infanzia e adolescenza della Regione, Monica Sansoni, vede la collaborazione della Camera dei Minori e della Famiglia di Roma e dell’Ordine degli Psicologi del, con il patrocinio del Consiglio regionale. L'articolo Nelal via ilil

Scuola - Regione Lazio presenta progetto contro il bullismo - È la conoscenza. Aurigemma ha rimarcato la necessità di contrastare atteggiamenti che “possono portare ad atti inconsueti come quello di alcuni giorni fa, dove abbiamo visto un ragazzo del nord Italia che si è suicidato proprio perché era vittima di bullismo. ” Siamo già pronti con i tre moduli per iniziare con i ragazzi nelle scuole, e terminerà a gennaio in occasione della ‘Giornata del ... (Lapresse.it)

