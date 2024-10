La nuova serie Disney+ su Avetrana: un’esplorazione sensibile del delitto di Sarah Scazzi (Di venerdì 18 ottobre 2024) Facebook WhatsApp Twitter La serie “Avetrana – Qui non è Hollywood” arriva su Disney+ con un approccio inedito all’omicidio di Sarah Scazzi, avvenuto nel 2010. Diretta da Pippo Mezzapesa, la serie e i suoi quattro episodi intendono esplorare la complessità umana e il dramma di un caso che ha catturato l’attenzione dell’intera nazione. Presentata alla Festa del Cinema di Roma, la narrazione si concentra su un contesto di normalità, sottolineando l’enormità del crimine e le sue ripercussioni. Un approccio rispettoso e profondo alla tragedia Pippo Mezzapesa, regista della serie, evidenzia l’importanza di avvicinarsi agli eventi con rispetto e umanità. “Ci interessava sviluppare la normalità del contesto”, ha dichiarato Mezzapesa, spiegando la sua intenzione di mantenere un equilibrio tra il racconto e il rispetto per le persone coinvolte. Gaeta.it - La nuova serie Disney+ su Avetrana: un’esplorazione sensibile del delitto di Sarah Scazzi Leggi tutta la notizia su Gaeta.it (Di venerdì 18 ottobre 2024) Facebook WhatsApp Twitter La– Qui non è Hollywood” arriva sucon un approccio inedito all’omicidio di, avvenuto nel 2010. Diretta da Pippo Mezzapesa, lae i suoi quattro episodi intendono esplorare la complessità umana e il dramma di un caso che ha catturato l’attenzione dell’intera nazione. Presentata alla Festa del Cinema di Roma, la narrazione si concentra su un contesto di normalità, sottolineando l’enormità del crimine e le sue ripercussioni. Un approccio rispettoso e profondo alla tragedia Pippo Mezzapesa, regista della, evidenzia l’importanza di avvicinarsi agli eventi con rispetto e umanità. “Ci interessava sviluppare la normalità del contesto”, ha dichiarato Mezzapesa, spiegando la sua intenzione di mantenere un equilibrio tra il racconto e il rispetto per le persone coinvolte.

