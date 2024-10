Viva el Futbol con Adani, Ventola e Cassano: l’offerta di lavoro InfoJobs (Di giovedì 17 ottobre 2024) Ecco l’offerta di lavoro InfoJobs che non ti aspetti: da oggi lavorare al fianco di Adani, Ventola e Cassano (il trio di ‘Viva el Futbol’) si può. Dando un’occhiata su LinkedIn, oppure visionando le storie Instagram di ‘Viva el Futbol’, balza all’occhio un curioso annuncio – offerta di lavoro InfoJobs. InfoJobs Italia è lieta di annunciare una nuova partnership con Viva el Futbol. Tale collaborazione nasce in pratica con l’ambiziosa mission di selezionare un appassionato/a di calcio che, per un giorno, avrà l’opportunità di affiancare Lele Adani, Antonio Cassano e Nicola Ventola durante una diretta di Viva el Futbol. Il compenso? 800 euro per tutta la giornata. Il trio Adani-Ventola-Cassano, insomma, è a caccia di un Numero 9 Fuoriclasse.L’iniziativa è sicuramente interessante ed è rivolta a chi condivide i valori del gioco di squadra e del calcio. Danielebartocciblog.it - Viva el Futbol con Adani, Ventola e Cassano: l’offerta di lavoro InfoJobs Leggi tutta la notizia su Danielebartocciblog.it (Di giovedì 17 ottobre 2024) Eccodiche non ti aspetti: da oggi lavorare al fianco di(il trio di ‘el’) si può. Dando un’occhiata su LinkedIn, oppure visionando le storie Instagram di ‘el’, balza all’occhio un curioso annuncio – offerta diItalia è lieta di annunciare una nuova partnership conel. Tale collaborazione nasce in pratica con l’ambiziosa mission di selezionare un appassionato/a di calcio che, per un giorno, avrà l’opportunità di affiancare Lele, Antonioe Nicoladurante una diretta diel. Il compenso? 800 euro per tutta la giornata. Il trio, insomma, è a caccia di un Numero 9 Fuoriclasse.L’iniziativa è sicuramente interessante ed è rivolta a chi condivide i valori del gioco di squadra e del calcio.

