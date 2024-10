Non solo Liam Payne: come il peso della fama e le dipendenze hanno cambiato la vita degli One Direction (Di giovedì 17 ottobre 2024) A diverse ore dalla morte di Liam Payne, non si sa ancora come abbia fatto a precipitare dal terzo piano dell'hotel in cui soggiornava a Buenos Aires. Che si sia trattato di un gesto volontario o di un incidente, però, è un dato di fatto che il cantante non stesse passando un bel periodo a livello psicologico. Una condizione, purtroppo, comune negli anni anche ad altri membri degli One Direction. Da Harry Styles a Zayn Malik, fino a Louis Tomlinson. Fanpage.it - Non solo Liam Payne: come il peso della fama e le dipendenze hanno cambiato la vita degli One Direction Leggi tutta la notizia su Fanpage.it (Di giovedì 17 ottobre 2024) A diverse ore dalla morte di, non si sa ancoraabbia fatto a precipitare dal terzo piano dell'hotel in cui soggiornava a Buenos Aires. Che si sia trattato di un gesto volontario o di un incidente, però, è un dato di fatto che il cantante non stesse passando un bel periodo a livello psicologico. Una condizione, purtroppo, comune negli anni anche ad altri membriOne. Da Harry Styles a Zayn Malik, fino a Louis Tomlinson.

Altre notizie su. Leggi altre news da fonti autorevoli per approfondire ulteriormente e restare aggiornato sugli sviluppi più recenti.

Liam Payne causa morte : la "droga - la tv in frantumi - la stanza distrutta" - le accuse della ex fidanzata - Il cantante degli One Direction è stato trovato morto dopo essere caduto dal terzo piano di un hotel in Argentina Gli inquirenti hanno avviato le indagini per scoprire la causa morte di Liam Payne, l'ex membro degli One Direction precipitato dal terzo piano dell'hotel in cui soggiornava a Bue . (Ilgiornaleditalia.it)

Liam Payne - la chiamata al 911 poco prima della morte dell’ex One Direction - La voce del manager si è fatta più ansiosa man mano che la chiamata proseguiva, chiedendo con urgenza un intervento del servizio medico di emergenza (SAME) e della polizia segnalando che la stanza del cantante 31enne aveva un balcone. Ap ha diffuso l’intercettazione della chiamata al 911 del direttore dell’hotel a Buenos Aires in cui è morto l’ex cantante degli One Direction, Liam Payne, ... (Lapresse.it)

La polvere bianca - la tv in frantumi - la stanza d’albergo distrutta : come è morto Liam Payne degli One Direction - Mezz’ora prima della notizia, il cantante aveva postato su Snapchat una serie di foto e video con la sua ragazza, l’influencer Kate Cassidy. L’ex cantante degli One Direction Liam Payne ha distrutto la stanza dell’hotel Casa Sur in cui alloggiava a Buenos Aires nelle sue ore di vita. Tra cui, a quanto pare, una grave infezione ai reni. (Open.online)