Ilgiorno.it - Bystronic, fumata nera. L’azienda vuole chiudere

(Di mercoledì 16 ottobre 2024) Si è concluso con unal’incontro di ieri in Assolombarda tra la Fiom Cgil e i vertici della, multinazionale specializzata nella produzione di macchine di automazione industriale che la settimana scorsa ha annunciato la decisione dii due stabilimenti di San Giuliano e Pieve Emanuele, dove lavorano nel complesso 150 persone. "Purtroppoha confermato la volontà di cessare l’attività nei due siti del Milanese - spiega Giovanni Ranzini, segretario della Fiom Cgil Milano -. La decisione è stata motivata con un calo di fatturato e di commesse, che rende necessari dei tagli a livello di gruppo. Abbiamo proposto delle alternative, come il ricorso agli ammortizzatori sociali, ma non hanno voluto sentire ragioni". Si infrangono così le pur fievoli speranze dei lavoratori. Adesso all’orizzonte si profilano i licenziamenti collettivi.