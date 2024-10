Ilrestodelcarlino.it - Padova, torna in campo il giocatore condannato per violenza sessuale. Ostanel: “Calcio troppo maschilista”

(Di martedì 15 ottobre 2024), 15 ottobre 2024 – Il calciatore Michael Liguori è sceso in, polemiche aper avere fatto giocare il 25ennea tre anni e quattro mesi di reclusione per. “È stata un'occasione persa daldi mandare un forte messaggio contro lasulle donne: uno sbagliato scegliere il silenzio. Solidarietà alle due ragazze”, ha commentato la consigliera regionale Elena(Il Veneto che vogliamo). La difesa del coach Originario di Alba Adriatica (Teramo), ildelè stato ritenuto colpevole, insieme a un amico, per gli abusi sessuali nei confronti di due ragazzine minorenni – era il 2018 e all’epoca dei fatti le vittime avevano 14 e 15 anni – incontrate in stazione. Dopo la sentenza del tribunale di Teramo, l’atleta è stato regolarmente convocato per il match di serie C contro il Giana Erminio.