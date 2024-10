Mistermovie.it - Mister Movie | Ralph Fiennes è morto, la Fake News sull’attore: “Vivo e Pronto a Tornare nei Panni di Voldemort”

Leggi tutta la notizia su Mistermovie.it

(Di martedì 15 ottobre 2024), vittima di unasui social network Negli ultimi giorni, sui social media si è diffusa una notizia falsa riguardante la presunta morte dell’attore, noto al grande pubblico per il suo iconico ruolo di Lordnella saga di Harry Potter. La voce si è diffusa rapidamente dopo la recente scomparsa di Maggie Smith, alimentata da una confusione nata da un post su TikTok. Il post originale, infatti, era stato creato per commemorare gli attori scomparsi della saga di Harry Potter, ma la disinformazione ha portato molti a credere erroneamente chefosse tra di loro. Fortunatamente, l’attore èe in ottima salute.