Garante per gli anziani, pubblicato il bando per le candidature (Di martedì 15 ottobre 2024) Pisa, 15 ottobre 2024 – È stato pubblicato il bando per presentare le candidature per diventare Garante per i diritti degli anziani. L’avviso è rivolto a “figure di indiscusso prestigio e di notoria fama nel campo delle scienze mediche, giuridiche, psicologiche umane o del mondo del volontariato, nel settore geriatrico, nel settore psicologiche e/o sociali o pedagogiche ovvero delle attività sociali educative psicosociali nei servizi del pubblico e del privato sociale attivi nel territorio comunale”. Tutti coloro che sono in possesso dei requisiti e che aspirano all’incarico possono inviare domanda in carta libera entro mercoledì 13 novembre. Lanazione.it - Garante per gli anziani, pubblicato il bando per le candidature Leggi tutta la notizia su Lanazione.it (Di martedì 15 ottobre 2024) Pisa, 15 ottobre 2024 – È statoilper presentare leper diventareper i diritti degli. L’avviso è rivolto a “figure di indiscusso prestigio e di notoria fama nel campo delle scienze mediche, giuridiche, psicologiche umane o del mondo del volontariato, nel settore geriatrico, nel settore psicologiche e/o sociali o pedagogiche ovvero delle attività sociali educative psicosociali nei servizi del pubblico e del privato sociale attivi nel territorio comunale”. Tutti coloro che sono in possesso dei requisiti e che aspirano all’incarico possono inviare domanda in carta libera entro mercoledì 13 novembre.

Arriva il garante degli anziani. L’ok dal Consiglio comunale : "Semplificherà tutti i servizi" - L’assessora alla partecipazione, Gabriella Porcaro ha definito l’accoglimento favorevole dell’istituzione della nuova figura "un passo importante per l’intera comunità cittadina, che testimonia la volontà della nostra amministrazione di non lasciare indietro nessuno, i fragili in particolare". È la decisione che emerge dal voto dell’ultimo consiglio comunale prima della pausa estiva. (Lanazione.it)